Russell stipt Mercedes-voordeel aan voor GP Azerbeidzjan

George Russell kwalificeerde zich op het Bakoe City Circuit als vijfde. De coureur baalt van het mislopen van P3, maar ziet een groot Mercedes-voordeel voor de race van morgen.

Voor George Russell is het Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan er een vol problemen. Nadat de coureur uit King's Lynn een motor moest wisselen tussen de eerste en tweede vrije training, kreeg de Brit aan het einde van VT2 te maken met een sensorprobleem. Bovendien had hij ook veel problemen met de balans van zijn W15, waardoor hij niet in de buurt van de tijden van zijn teamgenoot Lewis Hamilton kwam.

Russell slaat terug

Maar op zaterdag draaide de tweevoudig Grand Prix-winnaar de zaak helemaal om. Nadat hij de snelste tijd noteerde in VT3, kwam in de kwalificatie net tekort voor een plekje op de tweede startrij, waardoor hij genoegen moest nemen met P5.

Als Russell voor de microfoon van F1.com gevraagd wordt of met de vijfde plek kan leven, wijst de Brit vooral naar het sterke Ferrari. "Ja, ik denk het", vertelt de coureur uit King's Lynn. "Ferrari heeft altijd iets achter de hand op startencircuits, en Charles [Leclerc, red.] is altijd exceptioneel goed op dit soort circuits. Ze zijn al zo'n vijf jaar hét dominante team in Bakoe, Monaco en Singapore. We moeten begrijpen waarom dat het geval is, want ze staan een stap voor op ons."

Mercedes-voordeel

De 26-jarige Mercedes-rijder heeft wel veel vertrouwen voor de race op het Bakoe City Circuit. Daarvoor wijst hij vooral naar de snelheid op de rechte stukken. "Het was zo close naar P3, maar we hebben de snelste auto op het rechte stuk dit weekend, en dat is gunstig voor de race", vertelt Russell, die wel met een oudere motor rijdt door de motorproblemen van gisteren. "Het was zeker een tricky weekend tot dusver. We rijden ook met een oudere motor door de problemen van gisteren. Dat is niet ideaal, maar het hoort erbij. We zien wel wat het morgen gaat worden."