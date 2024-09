Russell ontvangt reprimande na fout in kwalificatie

George Russell is goed weggekomen na afloop van de kwalificatie in Azerbeidzjan. De Britse Mercedes-coureur moest zich melden, omdat hij mogelijk te weinig van zijn gas was gegaan tijdens een gele vlag. Russell heeft een reprimande ontvangen van de stewards.

Ruim na de kwalificatie besloten de stewards dat Russell zich moest melden. De Britse coureur zou in Q1 niet genoeg gas hebben terug genomen tijdens een gele vlag. De stewards legden uit dat het ging om een moment waarbij Carlos Sainz rechtdoor ging in bocht 2. Russell remde aan voor de bocht, en hij stuurde al in op het moment dat er met gele vlaggen werd gezwaaid. Volgens de stewards kon Russell dit niet hebben gezien, dus was een reprimande goed genoeg. Ze vergeleken het moment met de aanleiding voor de reprimande van Charles Leclerc na afloop van VT3.