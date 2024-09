Hamilton had probleem tijdens kwalificatie: "Banden werkten niet"

Lewis Hamilton kende een teleurstellende kwalificatie in Bakoe. De Mercedes-rijder noteerde slechts de zevende tijd en moest bijna een seconde toegeven op polesitter Charles Leclerc. Na de kwalificatie weet hij '100% zeker' wat het probleem was tijdens de kwalificatie.

Na twee sterke vrije trainingen op de vrijdag leek Hamilton een van de kandidaten voor de pole position voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De 39-jarige coureur stond tweemaal in de top drie en was veel sneller dan zijn worstelende teamgenoot George Russell. Hamilton hield na de positieve vrijdag echter wel een slag om de arm en waakte voor de concurrenten die van vrijdag op zaterdag wel eens een grote stap konden gaan zetten.

Bandentemperatuur

Dit gebeurde ook, maar de man uit Stevenage kreeg het zelf steeds lastiger in zijn W15. Tijdens de derde training moest hij het onderspit delven ten opzichte van Russell, en ook tijdens de kwalifiatiesessie was Hamilton telkens drie à vier tienden langzamer dan zijn teamgenoot.

Uiteindelijk zat er voor de man uit Stevenage niet meer in dan P7, wat volgens hem te maken had met de bandentemperatuur. "Ja, dat was 100% het probleem", vertelt de zevenvoudig wereldkampioen tegenover F1.com. "Ik denk dat we een auto hebben die op de eerste startrij had kunnen staan. De Ferrari's waren misschien te snel, maar P3 en P4 had zeker gekund. Maar de banden werkten de hele dag niet bij mij."

Mercedes lijkt erg snel op de rechte stukken te zijn, wat morgen een groot voordeel kan zijn tijdens de race op het Bakoe City Circuit. Maar zullen de banden dan wel werken? "Ja, we kunnen het hopen. Ik ben erg hoopvol. Het is een lange race morgen en alles kan gebeuren. Ik denk dat het op de banden letten en het maximaliseren van de bandenprestaties de belangrijkste punten voor morgen zijn. We gaan het zien. We gaan in ieder geval alles geven", besluit de man uit Stevenage.