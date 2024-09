Tsunoda beboet na onhandige overtreding in pitlane

De stewards hadden het druk tijdens de kwalificatie in Azerbeidzjan. Ze onderzochten meerdere momenten, en ook tijdens de kwalificatie deelden ze een straf uit. Yuki Tsunoda werd namelijk op de bon geslingerd voor een pijnlijk moment toen hij door de pitstraat reed.

In het eerste gedeelte van de kwalificatie ging Tsunoda de fout in. De Japanner reed met 83,5 kilometer per uur door de pitstraat, terwijl er een snelheidslimiet geldt van 80 kilometer per uur. De stewards grepen dan ook direct in en ze gaven Tsunoda's team Visa Cash App RB een boete van 400 euro. Tsunoda kende een redelijke kwalificatie waarin hij de twaalfde tijd noteerde. Hij was hiermee wel sneller dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo.