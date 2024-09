Marko zag Verstappen worstelen: "Hij had de snelheid niet meer"

Het team van Red Bull Racing kende een redelijke kwalificatie in de straten van Bakoe. Sergio Perez noteerde de vierde tijd, terwijl Max Verstappen genoegen moest nemen met de zesde tijd. Volgens Helmut Marko ging er niets grof mis bij Verstappen in de kwalificatie.

Red Bull oogde dit weekend zeer snel. De Oostenrijkse renstal leek minder last te hebben van de problemen van de afgelopen weken, maar in de kwalificatie zag het er weer tegenvallend uit. De Ferrari's waren veel te snel, maar Verstappen klaagde ook over problemen met de balans en het gestuiter. De zesde plaats was niet het resultaat waar hij op had gehoopt, en hij was ook nog eens langzamer dan zijn teamgenoot Sergio Perez.

Snelheid

Na afloop van de kwalificatie baalde Verstappen een beetje. Red Bull-adviseur Helmut Marko begrijpt het gevoel van zijn coureur en hij sprak zich uit bij zijn landgenoten van Servus TV: "We hebben veel verbeterd, al baalde Max van zijn eerste ronde in Q3. Hij verloor zes tienden in bocht 16. Dat zou genoeg zijn geweest voor de tweede plek, maar als je een fout maakt.... In de tweede ronde was er nergens iets grof mis, maar had hij de snelheid niet meer."

Norris

Marko is van mening dat het niet heel erg is dat de kwalificatie van Verstappen zo tegenviel. De Oostenrijker wees naar de teleurstellende kwalificatie van Verstappens titelrivaal Lando Norris: "Het was spannend. De snelheid zit in de auto en godzijdank is dit een circuit waar je in kan halen. Het ziet er niet slecht uit, vooral gezien de startpositie van Lando Norris. Maar toch, we hadden op de eerste rij kunnen staan."