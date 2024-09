Piastri nam risico's: "Had minder te verliezen"

Het team van McLaren kende in Bakoe een kwalificatie met gemengde gevoelens. Lando Norris viel al af in Q1, terwijl Oscar Piastri de tweede tijd noteerde. Piastri was tevreden met zijn resultaat, maar hij verwacht wel een zware Grand Prix op de zondag.

McLaren ging het weekend in als de favoriet. Na de vrije trainingen werd echter duidelijk dat de concurrentie iets sneller was. Norris had pech in het eerste gedeelte van de kwalfiicatie, waardoor alle druk al snel op de schouders van Piastri kwam te liggen. De Australiër werd niet nerveus en hij ging er vol voor. Charles Leclerc was echter iets te snel, waardoor hij genoegen moest nemen met de tweede plaats.

Piastri nam na afloop de felicitaties in ontvangst en hij feliciteerde zelf polesitter Leclerc. De Australische coureur kreeg daarna van interviewer van dienst Alex Brundle de vraag wat de reden was van het feit dat hij veel pace vond in Q3: "Ik reed in mijn laatste ronde gewoon wat dichter langs de muren! Deze baan beloont je echt als je commitment toont, dus in de laatste rondjes wist ik dat ik minder te verliezen had. Ik denk dat het hier heel erg lastig gaat worden om elkaar te volgen, dus schone lucht zou morgen wel fijn zijn! Ik denk dat onze racepace wel goed is, maar de Ferrari's zijn ook zeker niet langzaam hier."