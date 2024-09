Polesitter Leclerc hield vertrouwen: "Auto voelde heel goed aan"

Charles Leclerc pakte zojuist de pole position in Azerbeidzjan. De Monegaskische Ferrari-coureur kende een onrustig weekend, maar in de kwalificatie ging hij als de brandweer. Na afloop was hij heel erg tevreden en stelde hij dat hij zich op geen moment echt zorgen maakte.

Leclerc beleeft een wisselvallig weekend in Bakoe. Op de vrijdag crashte hij in de eerste vrije training, in de tweede vrije training kampte hij met problemen en in de derde vrije training ontving hij een reprimande voor het niet goed genoeg afremmen onder een gele vlag. In de kwalificatie ging alles echter goed, en wist Leclerc al zijn concurrenten te verslaan. Hij was sneller dan zijn teamgenoot Carlos Sainz en de jagende Oscar Piastri.

Na afloop van de kwalificatie was de vreugde bij Leclerc groot. De Monegaskische coureur had een tevreden grijns op zijn gezicht toen hij zich uitsprak bij interviewer van dienst Alex Brundle: "Dit is één van mijn favoriete circuits van de kalender, ik ben er echt dol op. Het was geen makkelijk weekend voor mij vanwege die crash in VT1. Ik verloor daardoor geen vertrouwen, want ik wist dat de pace er was. In VT2 hadden we een probleem met een nieuw onderdeel waardoor we een half uur verloren, en die tijd konden we niet goed maken. De snelheid was er echter altijd. In de kwalificatie was het belangrijk om de muur niet te raken, en in de laatste ronde ging ik er vol voor en dat pakte goed uit. De auto voelde goed aan, alles voelde goed aan en ik ben heel blij met de pole."