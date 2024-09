Leclerc naar de stewards voor foutje in VT3

Charles Leclerc moet vrezen voor een straf in Azerbeidzjan. De Monegaskische Ferrari-coureur ging de fout in tijdens de derde vrije training. Ongeveer een uur na afloop van de sessie werd hij naar de stewards geroepen voor een moment aan het einde van de training.

Volgens de stewards is Leclerc mogelijk te weinig van zijn gas afgegaan tijdens een gele vlag. Het moment vond plaats tien minuten voor het einde van de training. Aangezien er in Azerbeidzjan veel momenten van gele vlaggen waren, is het voor de coureurs soms lastig om in te schatten wat er aan de hand is. Het is nog niet duidelijk of de stewards met een uitspraak komen voor de start van de kwalificatie in Bakoe.