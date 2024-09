Horner glashelder over mogelijke teamorders: "Perez weet wat zijn taak is"

Het team van McLaren maakte aan het begin van het raceweekend in Azerbeidzjan bekend dat Lando Norris de tijdelijke kopman van het Britse team zal worden. Oscar Piastri zal zodoende zijn teamgenoot gaan ondersteunen, zodat hij de 62 punten achterstand op Max Verstappen kan gaan goedmaken. Maar hoe zit het met de teamorders bij Red Bull Racing?

Het is al tijden het gespreksonderwerp in de F1-paddock: de teamorders bij het team van McLaren. Lando Norris en Oscar Piastri gingen namelijk hard de strijd met elkaar tijdens de GP van Italië. De Australiër eindigde uiteindelijk voor Norris, die niet alleen een mogelijke overwinning, maar ook veel punten weggooide in de strijd om het kampioenschap. Zodoende liep Norris 'slechts' acht punten in op Verstappen, op een dag waarop er toch veel meer mogelijk was geweest voor de tweevoudig Grand Prix-winnaar.

Het team uit Woking bleef echter bij hun standpunt dat het niet nodig was om een eerste coureur aan te wijzen. Na lang wikken en wegen heeft McLaren voorafgaand aan het raceweekend in Bakoe toch besloten om te gaan werken met teamorders, waarbij Norris als kopman is aangewezen en Piastri een ondersteunende rol zal gaan vervullen. Op deze manier heeft Norris volgens het Britse team de beste kans om de 62 punten achterstand op Verstappen goed te kunnen maken.

Nu McLaren met teamorders gaat werken, maar gaat concurrent Red Bull ook teamorders inzetten in Bakoe? Teambaas Christian Horner zegt er tegenover Sky Sports het volgende over: "Het hangt er natuurlijk heel erg vanaf hoe de concurrentie het op dat moment doet, maar teamorders zijn altijd een uiterst controversieel onderwerp. Maar in ons geval is het wel duidelijk, want Sergio Perez weet wat zijn taak is binnen ons team. Hij is hier om Verstappen en het team te helpen in de strijd om de titels. En als we heel eerlijk zijn, weten we allemaal waar hij toe in staat is. Dat hebben we tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 wel gezien, dus we twijfelen er niet aan dat Sergio een echte teamspeler is. Onze plannen zijn in dat opzicht dus heel duidelijk", besluit 50-jarige Brit.