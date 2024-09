'Newey dit seizoen niet meer aanwezig bij Grands Prix'

Adrian Newey maakte deze week zijn toekomstplannen bekend. De Britse topontwerper gaat vanaf maart 2025 aan de slag bij het team van Aston Martin. Het lijkt er dan ook op dat Newey dit seizoen niet meer namens Red Bull op de circuits aanwezig zal zijn.

Newey kondigde in mei aan dat hij Red Bull begin 2025 gaat verlaten. Tot die tijd houdt hij zich ook niet meer bezig met de Formule 1-werkzaamheden, maar werkt hij vooral aan de RB17. Newey is momenteel dus nog in dienst bij Red Bull, maar toch werd hij op dinsdag gepresenteerd op de campus van Aston Martin. Bij de Britse renstal gaat hij op 1 maart 2025 officieel aan de slag.

Newey was na zijn aankondigde vertrek bij Red Bull nog regelmatig aanwezig op de circuits. Volgens PlanetF1 gaat daar nu een einde aankomen. Volgens het medium zal Newey dit seizoen niet meer namens Red Bull Racing afreizen naar de Grands Prix. Hij blijft een actieve werknemer van Red Bull Technology, en hij geeft de RB17 al zijn aandacht. De RB17 is de hypercar van Red Bull, en de wagen wordt gezien als een soort ultieme creatie van Newey. Red Bull-teambaas Christian Horner liet in Bakoe al weten dat hij de uitgebreide presentatie van Newey bij Aston Martin een beetje vreemd vond, aangezien de ontwerper nog onder contract staat bij Red Bull.