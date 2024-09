Positieve Perez durft te dromen van pole position

Het team van Red Bull Racing beleefde een positieve vrijdag in Azerbeidzjan. In de eerste twee vrije trainingen zagen Max Verstappen en Sergio Perez er snel uit. Perez was heel erg tevreden en hij durft zelfs al te dromen van een strijd om de pole position.

Perez zag er de hele vrijdag snel en betrouwbaar uit. Het verschil met zijn teamgenoot Max Verstappen was verwaarloosbaar, en hij maakte geen enkele fout. In de eerste vrije training noteerde Perez de derde tijd op 0,376 seconden van de snelste tijd van Verstappen. In de tweede vrije training was Perez sneller dan Verstappen, en kwam hij slechts 0,006 seconden te kort op nummer 1 Charles Leclerc.

Solide dag

Na afloop van de tweede vrije training oogde Perez tevreden. De Mexicaanse coureur lachte zijn tanden bloot toen hij zich uitsprak bij de media-afdeling van de Formule 1: "Het was zeker een goede en een solide dag. We hebben goede progressie geboekt van VT1 naar VT2. We moeten ervoor zorgen dat we deze progressie weten vast te houden. Ik denk dat we dan zeker in de mix zijn voor morgen. Ik denk dat we de juiste kant opgaan, we komen erachter dat we steeds meer dingen voor elkaar kunnen krijgen met de auto. Er is nog een lange weg te gaan, maar wat we tot nu toe zien is veelbelovend."

Pole position

De onderlinge verschillen tussen de vier topteams waren zeer klein in de trainingen op het Baku City Circuit. Perez klinkt dan ook positief als hij wordt gevraagd naar de strijd om de pole position: "Ik denk dat morgen alles kan gebeuren, dus we moeten ons concentreren en hopelijk kunnen we een aantal heel erg goede rondjes neerzetten. We hebben eigenlijk maar één goed rondje nodig in Q3!"