Pérez over Red Bull-problemen: "Oplossingen komen mij nog meer ten goede"

Sergio Pérez heeft het dit jaar erg lastig in de RB20. De Mexicaan heeft naar eigen zeggen veel last van de Red Bull-problemen door zijn rijstijl, terwijl Max Verstappen er volgens hem 'van nature' meer omheen kan rijden. Daarom denkt hij ook dat de oplossingen 'hem meer ten goede gaan komen'.

Sergio Pérez begon nog goed aan het F1-seizoen 2024. De 34-jarige coureur stond in vier van de eerste vijf Grands Prix op het podium en leek, net als in 2023, ook dit seizoen weer op weg naar een tweede plaats in het kampioenschap achter teamgenoot Verstappen. Maar niks bleek minder waar, want vanaf het Grand Prix-weekend in Imola liep Pérez tegen problemen aan. De Mexicaan haalde zelden tot nooit Q3 en kwam tijdens de laatste acht races voor de zomerstop slechts tot 28 punten. Dit terwijl Verstappen wel bleef scoren, en regelmatig om de winst streed.

De coureur uit Guadalajara was dan ook verbaasd na de GP van Italië dat zijn Nederlandse teamgenoot op Monza ineens met dezelfde problemen kampte. Maar waarom had Pérez dan al veel eerder last van de Red Bull-problemen? "Ik denk dat het met de rijstijl van Max te maken heeft", legt de zesvoudig Grand Prix-winnaar uit tegenover F1.com. "Op die manier is hij van nature minder gevoelig voor de problemen die we hebben [met de auto, red.]. Sommige mensen, en vooral de media, snappen niet dat verschillende rijstijlen vaak ook verschillende gevolgen kunnen hebben. En het gevolg van Max's rijstijl was dat hij minder gevoelig was voor de problemen dan ik. Tien tot twaalf races geleden klaagde ik al over de problemen, maar nu zijn ze zo groot dat Max dezelfde problemen ondervindt."

Doordat Pérez meer last heeft van de huidige problemen met de RB20, zal hij naar eigen zeggen ook meer profiteren van de uiteindelijke oplossing(en). "De oplossing zal mij uiteindelijk meer ten goede komen door mijn rijstijl", verklaart de 34-jarige, die snel hoopt op een oplossing. "Nu zijn de problemen ook duidelijk te zien in de data, en het team is zich er volledig van bewust. Hopelijk kunnen we snel een oplossing vinden, zodat we weer vooruit kunnen. Want dan kunnen we veel performance uit de auto halen."