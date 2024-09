"Perez vol verbazing: "Nu heeft Max dezelfde problemen als ik"

De problemen bij het team van Red Bull Racing zijn momenteel zeer groot. Ze zijn ingehaald door de concurrerende teams en zelfs de wereldtitels lijken nu in gevaar te komen. Sergio Perez heeft het gevoel dat hij al veel langer rondrijdt met deze problemen van Red Bull.

Red Bull Racing dit seizoen op dezelfde manier waarop ze 2023 waren geëindigd. Max Verstappen won race na race en ook Perez leek goed in vorm te zijn. De Mexicaan liep echter al snel tegen problemen aan en zijn achterstand op Verstappen werd met de race groter. Er werd zelfs getwijfeld aan de toekomst van Perez bij Red Bull, maar het team besloot hem niet weg te sturen. Al snel werd groter dat niet alleen Perez een probleem had, maar ook heel Red Bull.

Perez heeft het gevoel dat hij al veel langer rondrijdt met deze problemen. De Mexicaan ziet dat Verstappen nu exact tegen dezelfde tegenvallers aanloopt. In gesprek met de internationale media is Perez hier heel erg duidelijk over: "Ik heb het gevoel dat ik nog steeds dezelfde problemen heb als in de laatste acht tot tien races. Maar nu heeft Max ineens ook te maken met vergelijkbare problemen. Het is dus een beetje een verwarrende situatie, maar in de data is heel erg duidelijk te zien waar de problemen vandaan komen."