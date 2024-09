Alonso denkt nog niet aan derde wereldtitel na komst Newey

Het team van Aston Martin heeft een goede week achter de rug. De Britse renstal trok Adrian Newey aan, en dat zorgt ervoor dat de verwachtingen voor de toekomst heel erg hoog zijn. Fernando Alonso durft nog niet te dromen van een derde wereldtitel in de Formule 1.

Met Newey heeft Aston Martin een enorme naam binnengehaald. De Britse topontwerper bezorgde in de afgelopen jaren Red Bull Racing veel successen en in het verleden was hij ook belangrijk bij Williams en McLaren. Newey begint in 2025 met zijn nieuwe job, en veel mensen gaan ervan uit dat Aston Martin hierdoor mee kan gaan doen de zeges en de titels. Met Fernando Alonso hebben ze daarvoor de geschikte coureur in huis.

Alonso werd in 2005 en 2006 wereldkampioen met Renault. In Azerbeidzjan werd hij door de internationale media gevraagd naar een mogelijke derde wereldtitel: "Laten we het eens afwachten. We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar er komen goede dingen aan binnen ons team. Ik realiseer me dat deze dingen tijd nodig hebben. Op een bepaalde manier heb ik die tijd niet, maar ik ben rustig en ik geniet van deze race." Alonso is de oudste coureur van het veld, maar aan stoppen denkt hij niet: "Ik race in 2026. Na 2026 zal ik zeker ook rijden, in de Formule 1 of in een andere klasse, maar ik zal zeker onderdeel blijven van het Aston Martin-team."