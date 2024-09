Newey ziet Vettel geen comeback maken

Adrian Newey kende in zijn periode bij Red Bull veel successen met Sebastian Vettel. De Duitser werd vier keer wereldkampioen in dienst van Red Bull. Newey heeft nog vaak contact met Vettel, maar hij denkt niet dat de Duitse coureur gaat terugkeren in de Formule 1.

Newey kondigde begin dit jaar aan dat hij ging vertrekken bij Red Bull. Zijn toekomst was geruime tijd onbekend, maar deze week werd hij gepresenteerd door Aston Martin. Met de Britse renstal gaat de topontwerper op jacht naar nieuwe successen. Sebastian Vettel sloot in 2022 zijn loopbaan af bij Aston Martin, maar in de voorbije weken werd hij weer in verband gebracht met een comeback. Ditmaal viel zijn naam bij Audi.

Newey denkt niet dat zijn goede vriend een comeback gaat maken in de koningsklasse van de autosport. In de High Performance Podcast wordt Newey gevraagd naar de coureurs waarmee hij heeft gewerkt. Vettel komt ook ter sprake: "Sebastian belde me een paar dagen geleden nog op. Hij is momenteel door Noorwegen aan het reizen met zijn camper." Als de host van de podcast vraagt of Newey Vettel een comeback ziet maken, reageert hij ontkennend: "Dat zie ik niet gebeuren. Hij is aan het genieten van zijn leven. Hij is nu bezig met andere dingen, dat heeft hij goed gedaan."