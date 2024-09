“ Piastri reist met goed gevoel af naar Bakoe”

Het team van McLaren wil dit weekend gaan jagen op een goed resultaat in Azerbeidzjan. Ze kunnen Red Bull Racing gaan inhalen in het constructeurskampioenschap, en ze gaan op jacht naar hun doel. Ook Oscar Piastri heeft heel erg veel zin in het raceweekend.

McLaren heeft het momentum stevig in handen. In de afgelopen raceweekenden presteerden ze zeer sterk en kwamen ze steeds dichter bij Red Bull Racing in het constructeurskampioenschap. Het verschil is nog maar acht WK-punten en de kans is dan ook groot dat McLaren dit weekend de koppositie gaat overnemen van Red Bull. Ze maken ook nog een kans in het wereldkampioenschap, en daarom hebben ze Lando Norris nu aangewezen als kopman.

Dat betekent echter niet dat Oscar Piastri zal gaan fungeren als een soort tweede viool. De Australiër is gebrand op succes, zo laat hij weten in de preview van McLaren: "Ik kijk ernaar uit om terug te keren in Bakoe. We hebben al een paar maanden niet meer op stratencircuits gereden en Bakoe zorgt altijd voor interessante races en kansen. Ik ben optimistisch over wat we als team kunnen doen en over onze auto. De updates werken goed en het is duidelijk dat we competitief zijn op verschillende soorten circuits. Vorige week was is op de fabriek om me voor te bereiden op deze double header. Ik heb met de mijn engineers gekeken naar wat we beter kunnen doen. We hebben veel punten gescoord in elke race en hopelijk is dat dit weekend niet anders."