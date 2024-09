Geen budgetcapoverschrijdingen in 2023, procedurefouten bij twee fabrikanten

Autosportfederatie FIA heeft het onderzoek naar de budgetcap over 2023 afgerond. De FIA heeft gekeken of alle teams en motorleveranciers zich aan de regels hebben gehouden. Alle tien de teams hebben zich aan de budgetcap gehouden, maar bij de motorleveranciers ligt dat iets anders.

Sinds een aantal jaar geldt er een budgetcap in de Formule 1. De teams en de motorleveranciers mogen het plafond niet overschrijden, want anders volgen er straffen. De Cost Cap Administration (CCA) van de FIA deed in de afgelopen maanden uitgebreid onderzoek naar 2023, en vandaag zijn ze met de resultaten naar buiten gekomen. Ze hebben alle teams onder de loep genomen, en voor het eerst ook de fabrikanten die een krachtbron ontwikkelen voor 2026.

Volgens de CCA hebben alle tien de teams zich aan de budgetcap gehouden. Geen enkele renstal is over de limiet gegaan, en dat betekent dat er hier geen onderzoeken volgen. Bij de motorleveranciers ligt het echter iets anders, want Alpine en Honda hebben een procedurele overtreding gemaakt. Volgens de CCA hebben Alpine en Honda zich wel gehouden aan de budgetcap, maar hebben ze dus ergens een fout gemaakt in de procedures. Samen met de CCA gaan Honda en Alpine nu op zoek naar een oplossing. De CCA realiseert zich dat de fabrikanten voor het eerst te maken krijgen met deze regels, dus daarom hebben ze voorgesteld om de zaak af te handelen via een Accepted Breach Agreement.