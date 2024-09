Newey sprak met meerdere teams: "Gevleid door de interesse"

Vandaag werd duidelijk waar de toekomst van Adrian Newey ligt. De Britse topontwerper gaat begin 2025 aan de slag bij Aston Martin, zo werd bekendgemaakt op een speciale persconferentie. Newey stelt dat hij is benaderd door meerdere teams en dat hij ook meerdere gesprekken heeft gevoerd.

In mei werd bekend dat Newey gaat vertrekken bij Red Bull Racing. Het was groot nieuws, en direct roken veel teams hun kans. Newey werd geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Ferrari. Recent bevestigde Frédéric Vasseur dat er gesprekken hadden plaatsgevonden, maar dat beide partijen op een andere lijn zaten. Ook de teams van Alpine en Williams toonden hardop interesse in de diensten van Newey. De naam van McLaren werd door sommige media genoemd, maar bij die renstal sprak men zich daar niet over uit.

Newey besloot dus te kiezen voor Aston Martin, en daar ziet hij veel kansen. Hij hoopt zelfs dat hij hier snel kan gaan werken aan een kampioenswagen. Tijdens de persconferentie op de campus van Aston Martin bevestigde Newey dat er zeer veel interesse was in zijn diensten: "Ik was erg gevleid door het aantal teams dat mij benaderden. Ik heb ook gesprekken gevoerd met een aantal van die teams, maar zeker niet met allemaal. Uiteindelijk was het een logische en natuurlijke beslissing om voor dit team te kiezen vanwege alle redenen die ik eerder al heb genoemd."