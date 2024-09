Vasseur staat open voor nieuwe samenwerking met Sainz

De samenwerking tussen Carlos Sainz en Ferrari komt bijna ten einde. Na dit seizoen gaan ze uit elkaar en stap Sainz over naar het team van Williams. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur sluit echter niet uit dat hij in de toekomst weer gaat samenwerken met Sainz.

Begin dit jaar werd bekend dat Sainz moest vertrekken bij Ferrari. De Italiaanse renstal heeft Lewis Hamilton vastgelegd voor de komende jaren. Sainz moest op zoek gaan naar een nieuwe werkgever en hij nam de tijd om een keuze te maken. Hij werd in verband gebracht met het halve veld, maar uiteindelijk viel zijn keuze op Williams. Bij de Britse renstal gaat hij de komende jaren een rijdersduo vormen met Alexander Albon.

Respect

Sainz heeft er zelf geen geheim van gemaakt dat hij hoopt ooit terug te keren bij Ferrari. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur sprak tegenover de internationale media ook lovend over Sainz: "Ik heb enorm veel respect voor Carlos en wat hij de afgelopen jaren voor het team heeft gedaan. Ook in de mindere seizoenen was hij in staat om het team te motiveren. Kijk bijvoorbeeld naar zijn pole position in Monza en zijn overwinning in Singapore in 2023. Dat heeft Charles Leclerc ook aangespoord om beter te presteren."

Nieuwe samenwerking

Vasseur wil ook niet uitsluiten dat Sainz ooit weer gaat rijden voor zijn team. De Fransman stelt dat Sainz als coureur heel erg belangrijk is geweest voor Ferrari. Hij heeft veel respect voor de Spanjaard: "Of ik in de toekomst weer zou willen samenwerken met Carlos? Jazeker. Ik ben meer dan tevreden met hem en ik wil ook heel graag een zeer goede relatie met hem onderhouden."