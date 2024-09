Hamilton luisterde niet naar kritiek: "Zeiden dat mijn loopbaan voorbij was"

Lewis Hamilton is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van Mercedes. Hij stapt na dit seizoen over naar het team van Ferrari, en dat is niet de eerste opvallende transfer uit zijn carrière. Volgens Hamilton waren de reacties toen ook heel erg heftig en werd hij voor gek verklaard.

Hamilton zorgde tijdens de wintermaanden voor veel verbazing. Hij maakte bekend dat hij Mercedes gaat verlaten en dat hij vanaf volgend jaar voor het team van Ferrari gaat rijden. Vrijwel niemand zag deze overstap aankomen, maar Hamilton maakt zich daar niet zo druk om. Eind 2012 bevond hij zich in dezelfde situatie toen hij bekendmaakte dat hij ging overstappen naar Mercedes. In die tijd was Mercedes nog geen succesvol team en was Hamiltons toenmalige werkgever McLaren veel sneller.

Einde

Hamilton kreeg uiteindelijk gelijk, want hij wist zes wereldtitels te winnen in dienst van Mercedes. Deze periode was voor hem heel erg lastig, zo legt hij uit in de podcast Performance People: "Ik maakte deel uit van een team dat kampioenschappen had gewonnen. Omdat ik toen ook al een wereldkampioen was, zeiden mensen dat dit de slechtste beslissing was die ik kon nemen. Ze zeiden dat het geen goed team was en dat mijn loopbaan voorbij zou zijn. Alle experts, de media, de fans, echt iedereen zei dat."

Instinct

Hamilton stelt dat hij zich niet afleiden door alle kritiek. Hij tekende bij Mercedes en hij laat het team eind dit jaar achter zich. In totaal heeft hij elf jaar onder contract gestaan bij de Duitse renstal. Hamilton had er al een goed gevoel over toen hij zijn eerste Mercedes-contract tekende: "Ze probeerden toen bij Mercedes steeds beter te worden, maar ze hadden nog maar weinig succes. Ze waren toen misschien het vijfde of zesde team, dus ze scoorden vaak niet. Toch nam ik na de race in Singapore de beslissing. Eigenlijk zei iedereen toen dat ik moest blijven, maar ik volgde mijn instinct en uiteindelijk was dat het beste."