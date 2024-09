Norris doet opvallende onthulling: "Ik drink nooit tijdens een race"

Lando Norris heeft onthuld dat hij tijdens een race nooit drinkt. De McLaren-coureur neemt zijn bidon vaak niet eens mee en doet het praktisch iedere race zonder ook maar één druppel water. Hij zorgt er daarom voor dat hij 'op andere manieren' genoeg energie heeft om de finish te halen.

McLaren-coureur Lando Norris rijdt al sinds 2019 bij McLaren in de Formule 1. De Brit was toen slechts negentien jaar en had tijdens zijn eerste jaren in de sport onwijs veel last van de druk die op F1-coureurs staat. Het was een zware periode voor de rijder uit Bristol die lang geworsteld heeft met depressieve gevoelens. Nadat hij hulp heeft gezocht, ging het een stuk beter met hem, maar dat betekent niet dat Norris helemaal geen druk meer voelt.

Voorafgaand aan de GP van Italië sprak de jonge Brit opnieuw openlijk over de druk die komt kijken bij het rijden in de Formule 1, en onthulde hij dat hij amper eet en drinkt in een raceweekend. "Ik eet bijna niets op zondagen en heb moeite om iets te drinken. Dat komt door de nervositeit en de druk", vertelde de McLaren-coureur tegenover de Internationale media.

"Ik drink nooit tijdens een race"

De tweevoudig Grand Prix-winnaar gaat tegenover de Internationale media dieper in op het moeite hebben met drinken tijdens een race. Want hoe lost hij het gebrek aan vocht en voeding op? "Er zijn manieren om dingen te omzeilen. Op sommige dagen kan ik gerust wat meer eten en op andere dagen kan ik gewoon helemaal niet veel doen. Vocht is over het algemeen een van de beste manieren om wat binnen te krijgen. Normaal gesproken kan ik 's ochtends redelijk wat drinken. Dan kan ik mijn drankjes gemakkelijk mengen met bepaalde koolhydraten en om zo wat energie voor de langere termijn binnen te krijgen", legt Norris uit.

De drankjes voor de races zal de Brit zeker nodig hebben, want tijdens de race neemt hij helemaal geen vocht tot zich. Vaak neemt hij zijn bidon niet eens mee. "Ik drink nooit tijdens een race. Ik rijd vaak niet eens met een bidon. Ik denk dat ik twee keer uit mijn bidon heb gedronken in de Formule 1. Beide keren toen ik net heel ziek was, zoals in Barcelona een paar jaar geleden. Ik probeer het wel. Ik heb er alleen echt moeite mee en vergeet het vaak gewoon. Ik drink niet graag tijdens de race. Maar er zijn andere manieren om ervoor te zorgen dat ik goede energie heb, zoals door repen te eten en bepaalde dranken te nemen waarvan ik kleine hoeveelheden kan nemen, maar met een hoge concentratie."