Mercedes vertrouwt op nieuwe vloer ondanks enkele vraagtekens

Mercedes introduceerde tijdens de Grand Prix van België een nieuwe vloer, maar besloot deze weer van haar W15 te halen toen bleek dat de nieuwe vloer tot onbalans leidde. In Zandvoort en Monza keerde de nieuwe vloer weer terug, en daar heeft het team een beter beeld kunnen krijgen van het nieuwe onderdeel.

Het team van Mercedes wist voor de Grand Prix van België op SIlverstone en de Red Bull Ring te winnen, waarna er nog een P3 werd gescoord in Boedapest door Hamilton. Ondanks deze uitstekende reeks besloten de Zilverpijlen updates mee te nemen naar de laatste race voor de zomerstop - die in de Belgische Ardennen werd verreden - om zo nog een stap voorwaarts te kunnen zetten. Mercedes nam daarom een nieuwe vloer mee naar Spa-Francorchamps, maar deze werd na de eerste twee trainingen ook direct weer van de W15 verwijderd, omdat die tot veel onbalans leidde. Een slimme zet, want met de oude vloer wist Lewis Hamilton de race te winnen.

Mercedes

Ondanks de fraaie overwinning van het Duitse team op Spa, keerde de nieuwe vloer na de zomerstop toch weer terug op de W15. En deze werd ook volop gebruikt tijdens de weekenden in Zandvoort en Monza. Op deze manier heeft Mercedes de nieuwe vloer uitvoerig kunnen testen en is het team tot nieuwe inzichten gekomen.

"De laatste drie races hebben we verschillende vergelijkingen gemaakt van de pakketten en in feite de vloer vergeleken", legt trackside engineering director Andrew Shovlin in een video van Mercedes uit. "We hebben er vertrouwen in dat deze de belasting genereert zoals verwacht. Hoe we dat weten? We meten de krachten die het op de baan genereert middels de ophanging. We kijken ook naar de druk die in de auto wordt gegenereerd en dat kunnen we correleren met wat we in de windtunnel zien, zodat we goed kunnen inschatten of het doet wat we verwachten. Het was een behoorlijk klein pakket, maar we hebben er vertrouwen in dat deze dus die belasting genereert."

"Gaan we bestuderen"

Tijdens de zes Grands Prix voor de zomerstop stond er telkens een Mercedes-rijder op het podium. Bovendien werden drie van de laatste vier races gewonnen door de Duitsers, maar sinds de zomerstop is het tempo van Mercedes verslechterd en lijkt de W15 steeds meer last te hebben van onbalans. Volgens Shovlin gaat Mercedes de vergaarde data dan ook nog eens bestuderen. "Op sommige circuits werkt de auto heel goed, op andere circuits worstelen we weer met de balans van de auto, ongeacht de aerodynamische specificatie. En ja, de laatste twee races waren niet zo goed als enkele races daarvoor. Dat kan gewoon liggen aan de variatie tussen de circuits, maar dat is iets wat we de komende dagen gaan bestuderen. Bovendien komen er nog meer updates voor het systeem. We hebben een hoop te overwegen, maar we hebben nu ook heel veel data. De komende dagen kunnen we gebruiken om daarvan te leren."