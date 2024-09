Manager Piastri blij met McLaren: "Simpelweg fantastisch"

Het team van McLaren heeft in de afgelopen anderhalf jaar grote stappen gezet. Ze zijn vanuit het achterveld naar de koppositie gekropen en dat zorgt voor tevredenheid. Oud-coureur Mark Webber is vandaag de dag de manager van Oscar Piastri en hij is blij met McLaren.

McLaren geldt nog altijd als één van de beste teams uit de geschiedenis van de Formule 1. Ze wisten acht keer de wereldtitel te veroveren, maar in de afgelopen jaren waren ze minder groots dan vroeger. Begin 2023 reden ze nog rond in het achterveld, maar goed werkende updates en vertrouwen hebben het team naar voren gestuwd. Lando Norris en Oscar Piastri strijden nu om de zeges en ze kunnen McLaren de constructeurstitel bezorgen.

Opkomst

Oud-coureur Mark Webber is blij met de huidige staat van McLaren. De Australiër is kind aan huis bij het team. Hij is tegenwoordig de manager van Piastri en in de podcast 'Formula for Success' deelt hij zijn complimenten uit aan McLaren: "We zijn het er allemaal over eens dat de opkomst van McLaren absoluut buitengewoon is geweest. Wat ze in de afgelopen achttien maanden hebben gedaan, is simpelweg fantastisch."

Briljant werk

Dit seizoen ziet Webber mooie dingen bij McLaren. Hij is enorm onder de indruk en hij ziet dat zijn protegé Piastri kan profiteren van de kracht van McLaren: "Kijk naar de pitstops en de betrouwbaarheid. Oscar heeft tot nu toe elke ronde uitgereden. Dat soort zaken krijg je echt niet binnen vijf minuten voor elkaar. Dat is operationeel en dat ligt niet alleen aan de coureurs. Dus Zak Brown en Andrea Stella doen het geweldig. Ze leveren echt briljant werk."