'Aston Martin trekt grote nieuwe investeerders aan'

Het team van Aston Martin barst van de ambities. Ze willen in de nabije toekomst een gooi naar de titel kunnen doen, en daarvoor hebben ze veel nodig. Het lijkt erop dat Aston Martin nu twee grote nieuwe Amerikaanse investeerders heeft aangetrokken.

Aston Martin wil stappen gaan zetten. Ze hebben Honda aangetrokken als motorleverancier vanaf 2026, ze hebben recent een nieuwe fabriek geopend in Silverstone en met Fernando Alonso hebben ze een absolute topcoureur onder contract staan. Daarnaast staan ze op het punt om topontwerper Adrian Newey te presenteren. Om de plannen voor de toekomst te kunnen realiseren, hebben ze nu nieuwe investeerders aangetrokken.

Het Britse medium Sky News meldt namelijk dat Aston Martin een deal gaat sluiten met HPS Investment Partners en Accel. Volgens Sky gaan ze honderden miljoenen in het team steken en dat zou ervoor zorgen dat de waarde van Aston Martin gaat groeien naar anderhalf tot twee miljard pond. Als onderdeel van de deal zouden de twee Amerikaanse investeerders tussen de 20 en 25 procent van het moederbedrijf van het Formule 1-team in handen kunnen krijgen. Voor teameigenaar Lawrence Stroll lijkt dit weer een nieuwe stap te zijn. Aston Martin lijkt deze week een hoofdrol te gaan spelen in het nieuws, want het is de verwachting dat ze op dinsdag Adrian Newey gaan presteren.