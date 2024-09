Perez probeert McLaren onder druk te zetten

McLaren lijkt momenteel het sterkste team in de Formule 1 te zijn. Ze hebben de aanval op Red Bull geopend, en niemand zou het vreemd vinden als ze de leiding in de wereldkampioenschappen overnemen. Sergio Perez realiseert zich dat ook en hij probeert Red Bull onder druk te zetten.

Red Bull zag hun voorsprong in het constructeurskampioenschap als sneeuw voor de zon verdwijnen. McLaren presteerde in de afgelopen maanden veel constanter dan hun Oostenrijkse rivalen. Red Bull voert het kampioenschap aan met 446 punten, maar McLaren hijgt in hun nek met 438 punten. De kans is zeer groot dat McLaren de koppositie overneemt in Bakoe of Singapore. McLaren-coureur Lando Norris hoopt Max Verstappen in te kunnen halen in het wereldkampioenschap, maar zijn achterstand is veel groter.

Verstappens teamgenoot Sergio Perez probeert de druk bij McLaren te leggen. De Mexicaan geeft in een interview met The Times toe dat Red Bull het zwaar heeft: "We hebben het momentum niet mee. Het zat ons in de afgelopen raceweekenden gewoon niet mee, maar dat kunnen we veranderen. De druk ligt bij McLaren en ik denk dat het momenteel hun kampioenschap is om te verliezen. Ik zou zeggen dat als ze de constructeurstitel niet winnen, dat wij dan het kampioenschap van hen hebben afgepakt. Maar laten we kijken hoe de komende races zich gaan ontwikkelen."