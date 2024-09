Tevreden Verstappen sr. scoort P2 in rally 'Omloop van Vlaanderen'

Jos Verstappen deed dit weekeinde opnieuw mee aan de rally van 'Omloop van Vlaanderen', onderdeel van het Belgische rally-kampioenschap (BRC). De voormalig F1-coureur werd verslagen door Cedric Cherain en diens copiloot Damien Withers. De achterstand bedroeg 33 seconden in het klassement. ''Meer zat er niet in'', zei de 52-jarige Verstappen onder andere na afloop op de website van Verstappen.com.''Het ging goed, maar Cherain was gewoon overal snel en maakte geen foutjes. Ik ben zeer tevreden met de tweede plaats.''



Verstappen senior reed samen met navigator Renaud Jamoul in deSkoda Fabia RS Rally2. Op de vrijdag stond het duo al meteen op de tweede plaats en hield die positie vast gedurende het weekend. Natuurlijk hoopte de Nederlander op meer. ''We hebben er alles aan geprobeerd, veel overleg gehad om te bedenken wat we nog aan de auto konden doen om hem beter te maken. Maar er zat niet meer snelheid in. Dit was het maximale en dan moeten we tevreden zijn.''



De zaterdag kende wisselende, uitdagende omstandigheden bjj de start. Het zonnetje was gaan schijnen, maar door het regenachtige weer was het parcours nog erg verraderlijk. Bij de eerste proef van deze dag verloor Verstappen meteen dertien seconden tijd op zijn rivaal voor de overwinning. Hij legde uit hoe dat kwam: ''We schoten rechtdoor over het gras en moesten ons draaien. Doordat de zon in m’n ogen scheen, zag ik het niet. Het is nog ontzettend glad, er is heel weinig grip. Het is heel verraderlijk, maar dat geldt voor iedereen natuurlijk.''



Aan het begin van de zaterdag waren Cherain en Verstappen stuivertje aan het wisselen op de verschillende proeven. De achterstand bleef rondom de dertien seconden, maar tijdens het resterende programma sloeg zijn concurrent toe en liep steeds verder weg in het klassement. Toch was Verstappen daar niet heel erg teleurgesteld over. ''De snelheid was goed. Het zat heel dicht bij elkaar en daardoor kon je je geen foutje veroorloven. In de laatste ronde bleef ik gewoon pushen, maar normaal was het niet haalbaar om nog terug te komen.'' De volgende rally waar Verstappen aan meedoet is die van Hellendoorn, op 20 en 21 september.