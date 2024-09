McLaren laat veelbesproken Bortoleto eerste F1-test afwerken

Gabriel Bortoleto heeft zijn eerste meters in een Formule 1-wagen gereden. Het Braziliaanse talent werkte gisteren een speciale testdag af voor het team van McLaren op de Red Bull Ring. De timing van de testdag is opvallend, aangezien hij wordt gelinkt aan een Formule 1-zitje voor 2025.

Bortoleto is dit jaar bezig met een goed seizoen in de Formule 2. Namens het team van Invicta wist hij in Monza de hoofdrace te winnen en daarmee reed hij zichzelf nog meer in the picture. In Italië bevestigde Mattia Binotto namelijk de interesse van Audi in Bortoleto. De Duitse autogigant neemt in 2026 het team van Sauber over en Bortoleto wordt veelvuldig in verband gebracht met het vrije stoeltje.

Mocht Audi voor hem kiezen, dan moeten ze hem wel wegkopen bij McLaren. De 19-jarige Braziliaan maakt immers deel uit van het McLaren Driver Development Programme. Namens McLaren maakte hij gisteren dan ook zijn eerste meters in een Formule 1-wagen. Op de Red Bull Ring werkte hij een testdag af in een oudere bolide, zo maakte McLaren bekend op sociale media. McLaren voert deze tests wel vaker uit, eerder kwamen onder meer Ryo Hirakawa en Patricio O'Ward in actie tijdens dit soort testdagen.