'Ferrari wilde Lambiase aantrekken als engineer voor Hamilton'

Het team van Ferrari is bezig met de voorbereidingen op de komst van Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen gaat vanaf 2025 voor Ferrari rijden, en ze willen Hamilton een topteam geven. Het lijkt erop dat Ferrari heeft geprobeerde Gianpiero Lambiase los te weken bij Red Bull Racing.

Lambiase is een bekende naam in de Formule 1. Hij is al jaren de race-engineer van Max Verstappen en hij combineert dat met de rol van head of engineering. Lambiase en Verstappen hebben er nooit een geheim van gemaakt dat ze niet zonder elkaar willen werken. Momenteel is de situatie bij Red Bull zeer onrustig en Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur leek een kans te zien, zo meldt de Italiaanse krant Corriere dello Sport.

Volgens Corriere dello Sport heeft Vasseur afgelopen zomer een bod neergelegd bij Lambiase. Volgens de krant had Vasseur de Red Bull-man op het oog als de toekomstige race-engineer van Lewis Hamilton. Het is nog onduidelijk wie de race-engineer van Hamilton bij Ferrari wordt, aangezien Peter Bonnington niet weggaat bij Mercedes. Lambiase wordt dat niet, want volgens Corriere dello Sport heeft hij 'nee' gezegd tegen het aanbod van Vasseur. De kans is nu groot dat Hamilton gaat samenwerken met Ricciardo Adami, de huidige race-engineer van Carlos Sainz. Lambiase blijft op zijn beurt werken met Verstappen.