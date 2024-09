Steiner ziet luxepositie Verstappen: "Max wilde naar Mercedes gaan"

Het is duidelijk dat Max Verstappen niet tevreden is met de huidige situatie bij Red Bull. Verstappen werd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar dat kwam er niet van. Günther Steiner denkt dat Verstappen door de Mercedes-verhalen in een luxepositie zit.

Max Verstappen beschikt over een contract tot en met 2028 bij Red Bull Racing. Veel mensen vragen zich af of Verstappen dit contract gaat uitdienen. Hij is zeer ontevreden over de huidige situatie bij Red Bull, en hij werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met een zitje bij Mercedes. Verstappen reageerde niet op het geflirt van Mercedes, en de Duitse renstal koos voor Andrea Kimi Antonelli.

Informatie

De interesse van Mercedes was serieus, en het is niet uitgesloten dat het in de toekomst alsnog gaat gebeuren. Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner stelt in de podcast 'Vankah Hours' dat er een goede kans is dat Verstappen in de komende jaren de stap naar Mercedes maakt: "We weten allemaal dat Max naar Mercedes wilde gaan en momenteel is hij niet tevreden. Max zal veel informatie hebben over het motorprogramma van Red Bull en datzelfde geldt voor het programma van Mercedes, als Wolff hem daadwerkelijk graag naar Mercedes wilde halen. Max kan een beslissing nemen, die niet gebaseerd is op hoop, hij zal het weten als de Mercedes-motor is dan die van Red Bull."

Vergelijkingsmateriaal

Volgens Steiner bevindt Verstappen zich hier in een luxepositie. De Italiaanse oud-teambaas stelt dat geen enkele andere coureur over de informatie kan beschikken die Verstappen heeft: "Ik denk dat Max kan vergelijken. Max zal informatie van Red Bull hebben, dat moeten ze hem ook wel geven als ze hem willen overtuigen om te blijven. Aan de andere kant zal Mercedes hetzelfde doen. Ze zullen Max alles vertellen over de motor, dus hij heeft vergelijkingsmateriaal. Niemand anders heeft die informatie, maar Max kan dat wel krijgen."