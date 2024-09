Doohan hield vreemd gevoel over aan 'shoot-out' met Schumacher

Jack Doohan maakt volgend jaar zijn debuut in de Formule 1. De Australiër gaat rijden voor het team van Alpine, maar hij was niet de enige coureur die in aanmerking kwam voor het zitje. Samen met Mick Schumacher moest hij een speciale testdag afwerken, en dat vond Doohan best lastig.

Schumacher werd gezien als een goede kanshebber voor het zitje bij Alpine. De Duitser rijdt voor het Franse team in het WEC, terwijl Doohan momenteel de reservecoureur is in de Formule 1. Vlak voor de Britse Grand Prix reisden beide coureurs af naar het circuit van Paul Ricard waar ze een test afwerkten in een A522. Deze test werd gezien als een soort 'shoot-out'. Aangezien Doohan het zitje heeft gekregen, kan hij als de winnaar worden gezien.

Doohan vond het niet heel fijn om deze veelbesproken test af te werken. Het is inmiddels een paar maanden geleden, maar nu legt Doohan aan de media-afdeling van de Formule 1 uit welke indruk de shoot-out op hem maakte: "Het was een vreemd gevoel. Ik probeerde het puur zakelijk te benaderen. Ik heb er niet op een andere manier aan gedacht, want uiteindelijk stap ik in de auto en probeer ik zo snel mogelijk te rijden. Het maakt niet uit wie er naast me rijdt. Buiten de auto ben ik niet anders. Maar als ik instap, dan heb ik de mindset om zo snel mogelijk te rijden. Wat de uitkomst ook was, ik denk dat ik mezelf in de beste positie voor dit zitje heb gepositioneerd."