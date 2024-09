Hamilton twijfelt over zijn nalatenschap

Lewis Hamilton staat bekend als een coureur met een groot hart voor de wereld. De Brit maakt graag tijd voor zijn fans en hij bemoeit zich met maatschappelijke zaken. Toch stelt Hamilton dat hij het heel erg lastig vindt om na te denken over zijn nalatenschap.

Hamilton is een grote naam in de Formule 1. Hij heeft zeven wereldtitels en een vrachtlading wereldrecords achter zijn naam staat. De Britse Mercedes-coureur is echter ook buiten de sport een grote naam. Hij maakt graag tijd voor fans, zet zich in voor maatschappelijke projecten en hij begeeft zich graag in de nabijheid van allerlei bekende mensen. Ook buiten de Formule 1 is hij dus een heel grote naam.

Nalatenschap

Hamilton kan dus op allerlei gebieden een grote indruk achterlaten. Dat kan op sportief vlak, maar ook op maatschappelijk vlak. In een interview met het Amerikaanse cultuurtijdschrift Rolling Stone spreekt Hamilton zich hierover uit: "Ik vind het lastig om te praten over nalatenschap, omdat ik niet elke dag wakker word en denk aan een nalatenschap die ik wil achterlaten. Daar werk ik niet aan, ik werk er uiteindelijk aan om te proberen de beste versie van mezelf te zijn. In de hoop dat de beslissingen die ik neem, de dingen die ik doe en de dingen die ik zeg hopelijk een positieve impact hebben op mensen."

Platform

Hamilton vindt het een lastige kwestie. De Britse zevenvoudig wereldkampioen twijfelt er een beetje over en hij wordt filosofisch: "Ik denk na over wat ik ga doen met dit platform en deze microfoon, en wat ik eigenlijk kan doen met de weinige tijd die we hebben op deze planeet. Wat kan ik doen om de wereld beter achter te laten dan toen ik begon? Ik kan me voorstellen dat alle goede mensen in deze wereld dat waarschijnlijk ook willen doen. Dat is waar ik elke dag weer aan denk."