Hamilton kondigt nieuwe updates voor worstelend Mercedes aan

Mercedes worstelt sinds de zomerstop met haar W15, maar daar moet in de komende races verandering in gaan komen. Lewis Hamilton onthulde na de race in Monza namelijk dat er nieuwe Mercedes-updates zullen komen.

De zomerstop heeft voor het team van Mercedes niet gunstig uitgepakt. De Zilverpijlen wonnen drie van de laatste vier Grands Prix voor de zomerstop en hoopten deze lijn door te kunnen trekken naar de doubleheader Zandvoort-Monza. Daar is de Duitse renstal niet in geslaagd, want vanaf de GP van Nederland worstelen ze enorm met haar W15. In Zandvoort eindigde de beste Mercedes op P7 en finishten George Russell en Lewis Hamilton maar liefst 45 en 48 seconden achter winnaar Lando Norris. En ook op Monza kende Mercedes een teleurstellende race, waarna zevenvoudig wereldkampioen Hamilton kritiek uitte op de prestaties van de W15 in de race.

Updates

Diezelfde Hamilton kon echter ook positief nieuws brengen, want in de aankomende races zal Mercedes opnieuw met updates gaan komen. "We hebben zeker updates die eraan zitten te komen. Er komt wat performance bij in de loop van de komende races”, onthulde de coureur uit Stevenage tegenover de Internationale media.

Nadat Mercedes voorafgaand aan de zomerstop enorme stappen wist te zetten met nieuwe updatepakketten in Canada, Hongarije en België, hoopt de renstal dit nu te kunnen herhalen. “Ik weet niet of we daarmee vooraan komen, maar het zijn wel kleine beetjes", vertelt de Mercedes-rijder. "Ik weet niet of er iets groots aan zit te komen, maar hopelijk hebben we nog wat. Als we wat vooruitgang boeken, zullen er een aantal circuits zijn die een beetje beter zijn dan wat we hier [in Monza, red.] waren. Ik hoop dat we nog een kans krijgen om voor de overwinning te vechten", besluit Hamilton.