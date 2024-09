FIA-kopstuk verklaart uitblijven van flexiwings-regels

Het gaat in de Formule 1 weer veelvuldig over de flexiwings. De teams van McLaren en Mercedes worden ervan beschuldigd dat ze met meebuigende voorvleugels rijden. De FIA wil nog niet ingrijpen, en volgens Nikolas Tombazis heeft dat een heel duidelijk reden.

In Monza werd duidelijk dat de teams van Red Bull en Ferrari niet zo blij waren met de concurrentie. Red Bull-teambaas Christian Horner en zijn concullega van Ferrari Frédéric Vasseur wezen naar de voorvleugels van McLaren en Mercedes. Ze stelden niet dat het ging om illegale onderdelen, maar ze vonden wel dat de FIA ernaar moest kijken. De reden hiervoor was heel duidelijk, want het lijkt erop dat Mercedes en McLaren rijden met flexende voorvleugels.

Op onboardbeelden is te zien dat de voorvleugels van deze twee teams daadwerkelijk veel bewegen. Alle ogen zijn nu gericht op de FIA, maar de autosportfederatie liet in een statement al weten dat ze niet gaan ingrijpen. Wel worden er tot en met Singapore extra tests uitgevoerd. FIA-kopstuk Nikolas Tombazis legt aan Auto, Motor und Sport uit waarom er nu niet wordt ingegrepen: "We zullen op zijn vroegst gaan reageren in 2025, als dat nodig is. Dit zou namelijk niet alleen gevolgen hebben voor de aerodynamica, maar ook voor de structuur van de onderdelen. Zelfs als we nu een nieuwe regel zouden aankondigen, zijn de teams nog niet klaar voor de Grand Prix van Abu Dhabi."