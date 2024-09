Stella moet lachen om pessimistische Verstappen

Max Verstappen werd afgelopen weekend in Monza verslagen door de concurrentie. Hij werd slechts zesde en hij stelde na afloop dat titelprolongatie onrealistisch was. McLaren-teambaas Andrea Stella kan wel om deze uitspraken van Verstappen lachen. Hij werpt een andere blik op de situatie.

Verstappens team Red Bull Racing is niet langer oppermachtig in de Formule 1. Ze zijn ingehaald door de concurrentie en dat zorgt voor kopzorgen. Het team van McLaren lijkt nu de snelste renstal te zijn, en ze naderen Red Bull en Verstappen in de wereldkampioenschappen. Verstappen stelde na zijn zesde plaats in Monza dat een nieuwe wereldtitel onrealistisch is, dat was opvallend aangezien hij nog altijd met een flinke voorsprong aan kop gaat in het wereldkampioenschap.

McLaren-teambaas Andrea Stella kan wel lachen om deze woorden van Verstappen. Stella heeft een andere kijk op de zaak en hij sprak zich uit bij de internationale media: "Max is niet alleen goed op de baan, hij is ook goed met zijn mond! Hij weet dat zijn auto hem voor uitdagingen stelt, maar ik denk dat wij zelf beter gebruik moeten maken van de kansen die Red Bull op dit moment biedt, doordat ze niet meestrijden om de gebruikelijke podiumplekken. Het is de moeite waard om alles tot in detail terug te kijken, niet alleen de race, maar ook de eerste ronde. Ik hoop dat we in de toekomst vaker in deze situatie belanden, waarin twee McLarens vooraan de grid starten."