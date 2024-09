Yuki Tsunoda en Monza, geen gelukkige combinatie

Yuki Tsunoda en het Autodromo Nazionale Monza, het is vooralsnog een waardeloze combinatie. De Japanner heeft inmiddels vier keer geracet op het iconische circuit in Noord-Italië, maar een punt wist de coureur van Visa Cash App RB er nog niet te scoren.

Yuki Tsunoda's klim naar de top van de autosport verliep verbazingwekkend snel: in iets meer dan drie jaar ging hij van racen in de Japanse Formule 4 naar een stoeltje in de koningsklasse van de autosport. Dit terwijl hij een trage start in de Formule 3 kende op 19-jarige leeftijd, omdat hij altijd in Japan had geracet en geen enkele kennis van de circuits in Europa had niet. Nadat hij uiteindelijk negende werd in het F3-kampioenschap, promoveerde hij in 2020 toch naar de Formule 2 waarin hij voor Carlin ging rijden. En daar kende Tsunoda een indrukwekkend debuutjaar. Hij eindigde als derde in het kampioenschap en behaalde drie overwinningen. Daarmee bewees de coureur uit Sagamihara dat hij de snelheid en het racevermogen had om een ​​plek op de Formule 1-grid te veroveren. En dat plekje kreeg de Red Bull-junior in 2021 bij AlphaTauri, dat nu door het leven gaat als VCARB.

Stap gezet

Inmiddels heeft hij ook bewezen dat hij dit plekje zeker verdient heeft. Na enkele jaren van inconsistentie, heeft de Japanner dit jaar echt een stap gezet, wat ook wel bleek tijdens de eerste acht Grands Prix van 2024, waarin hij vijfmaal in de top tien finishte en VCARB naar P6 in het constructeurskampioenschap bracht, waar ze zich nu nog steeds bevinden. Hij wordt daarom ook als serieuze optie overwogen door Red Bull om in 2025 het stoeltje van de matig presterende Sergio Pérez over te nemen.

Tsunoda pechvogel op Monza

Al gaat het laatste races wat moeizamer voor de 24-jarige coureur. Hij finishte tijdens de laatste acht Grands Prix nog maar twee keer in de punten, en ook in Italië afgelopen weekend, was het niet zijn weekend. Al moet gezegd worden dat dat geen verrassing is, want Tsunoda en het Autodromo Nazionale Monza zijn tot dusver geen gelukkige combinatie gebleken. De VCARB-coureur heeft in de koningsklasse van de autosport deelgenomen aan 82 Grand Prix-weekenden, maar kon aan drie races niet deelnemen vanwege problemen met zijn bolide. Twee van die drie races waaraan hij niet kon deelnemen, vonden plaats in Monza. In 2021 zorgden problemen met de remmen ervoor dat Tsunoda niet kon racen op het circuit in Noord-Italië, en in 2023 moest de Red Bull-junior al in de opwarmronde opgeven met motorproblemen.

Ook in 2022 was het een weekend om snel te vergeten voor de Japanner. Hij had namelijk een gridstraf van tien plaatsen gekregen voor de GP van Italië in 2022. Deze had hij ontvangen omdat hij de week ervoor in Zandvoort zijn vijfde reprimande had gekregen, toen hij met losgegespte riemen doorreed, nadat hij aanvankelijk zijn auto aan de kant gezet had en uit wilde stappen. Zodoende moest Tsunoda de race aanvangen vanaf P20 en zat er niet meer in dan P14.

Opnieuw een nachtmerrie

Het kon dit jaar daarom alleen maar beter gaan in Monza voor de VCARB-coureur, maar het werd opnieuw een nachtmerrie. Nadat hij tijdens de kwalificatie slechts de zestiende tijd noteerde, werd hij tijdens de GP onschuldig slachtoffer van een ietwat optimistische inhaalpoging van Hülkenberg. De Duitser remde veel te laat bij het ingaan van de eerste chicane en ramde zijn Haas-bolide vol in de sidepod van Tsunoda, die niet veel later moest opgeven door koelingsproblemen. Na de race baalt de 24-jarige coureur dan ook flink.

"Ik ben behoorlijk gefrustreerd", vertelt de VCARB-coureur tegenover F1.com. "Het is jammer dat mijn race een paar ronden na de start eindigde door een contact met Nico [Hulkenberg, red]. Ik probeerde zoveel mogelijk ruimte te laten, maar het leek erop dat hij blokkeerde, waardoor hij de controle verloor en tegen mij aan botste. Helaas moesten we de auto laten vallen omdat we wat schade aan de vloer hadden. Ik voelde het meteen en probeerde door te rijden, maar de auto gleed rond en ik kon er gewoon niet mee rijden."

Hopelijk gaat het voor Tsunoda volgend jaar beter op het circuit in Noord-Italië, want vooralsnog is het niet bepaald zijn meest gelukkige circuit waarop hij geracet heeft in de Formule 1.