Ricciardo voelt geen extra druk van Marko

Daniel Ricciardo is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. De Australische Visa Cash App RB-coureur blijft achter op zijn teamgenoot Yuki Tsunoda en hij weet nog niet of hij volgend jaar op de grid staat. Ricciardo blijft positief en hij stelt dat hij geen extra druk voelt.

Ricciardo maakte vorig jaar na een half seizoen afwezigheid zijn comeback in de Formule 1. Hij raakte in Zandvoort echter geblesseerd waardoor hij veel races miste, maar hij kreeg toch contractverlenging. Dit jaar mocht hij zich laten zien, en hij mocht zelfs dromen van promotie naar Red Bull Racing. Dat gebeurt echter niet en de kans is zelfs zeer groot dat hij volgend jaar zonder zitje zit. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft immers meerdere keren aangegeven dat Liam Lawson een zitje gaat krijgen.

Ricciardo gaat er in ieder geval vanuit dat hij dit seizoen gewoon zal afmaken bij VCARB. Hij maakt zich weinig zorgen en hij voelt ook geen enorme druk. In gesprek met de internationale media laat hij dat duidelijk weten: "Ik heb zeker geen onredelijke druk ondervonden. Ik heb ook geen hand op mijn schouder gehad die mij een kamer introk en zei wat ik moest doen. Maar ik weet wat er nodig is. Misschien zijn harde gesprekken niet nodig. Ik ken Helmut al heel lang. Heeft hij extra druk op me uitgeoefend? Nee, ik voel er niets extra's bij. Maar ik weet wat nodig is."