Häkkinen stelt dat Perez negatieve invloed heeft op Red Bull

Het team van Red Bull Racing beleeft een lastige periode in de Formule 1. De prestaties vallen tegen en Sergio Perez is nog altijd langzamer dan Max Verstappen. Volgens Mika Häkkinen kan Perez op deze manier een negatieve invloed hebben op de ontwikkelingen van Red Bull.

Red Bull kampt momenteel met grote problemen. De performance valt tegen en ze kunnen de concurrentie niet meer bijhouden. In Monza was de achterstand zeer groot en dat zorgde voor de nodige frustratie. De problemen duren al maanden en in de tussentijd waren er nog meer zaken die speelden op de achtergrond. Sergio Perez moet bijvoorbeeld gaan presteren, want anders kan zijn tijd bij Red Bull zomaar voorbij zijn.

In de eerste races na de zomerstop wist Perez wel punten te pakken, maar was hij veel langzamer dan Max Verstappen. Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen vindt het een lastige zaak, zo laat hij weten aan Unibet: "Ik vind het als voormalig coureur niet prettig om kritiek te uiten op een andere coureur, maar de Formule 1 is een wrede sport. Maar er zitten twee coureurs in een team. In eerste instantie vechten ze met elkaar, voordat ze met anderen kunnen vechten. In dit geval groeit het gat tussen Max en Sergio constant. Dat betekent dat je niet veel data krijgt. Je krijgt niet van beide auto's informatie die je nodig hebt om de auto snel te ontwikkelen, en dat is wel nodig. Dus dat is iets negatiefs voor Red Bull."