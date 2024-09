Renault-CEO heeft motorenproject nog niet definitief begraven

De kans is zeer groot dat Renault gaat stoppen met hun motorenproject in de Formule 1. Het gonst al maanden van de geruchten en dat zorgt voor onrust onder de werknemers. Renault-CEO Luca de Meo komt nu met meer duidelijkheid over de zaak.

Het team van Alpine beleeft een rampzalig seizoen in de Formule 1. De prestaties vallen enorm tegen en achter de schermen was het onrustig. In de afgelopen maanden werd duidelijk dat Renault er serieus over nadenkt om te stoppen met het motorenproject. Ze zouden in zee willen gaan met Mercedes, en dat zorgde voor veel woede. De werknemers van de motorenfabriek in het Franse Viry demonstreerden dan ook in Monza.

Renault-CEO Luca de Meo heeft de onrust ook meegekregen. De Meo probeert nu met meer duidelijkheid te komen in gesprek met Motorsport.com: "We hebben vier tot vijf weken om dit met het bestuur te bespreken. We onderzoeken hoe we vanaf 2026 competitiever kunnen zijn en we bekijken daar verschillende opties voor. Het idee van Mercedes-motoren ligt op tafel, maar ik kan verzekeren dat er nog geen beslissing is genomen. Ik wil graag toevoegen dat er door het bestuur nog geen keuze is gemaakt. Dit is één van de dingen waar we over praten, maar er staan ook belangrijke punten op de agenda, over hoe we de Formule 1 in de toekomst zouden aanpakken."