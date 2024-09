Brundle geniet: "Piastri niet geïnteresseerd in titelkansen Norris"

Het team van McLaren laat hun coureurs al het hele jaar vechten. Nu ze meevechten om de wereldtitels vraagt men zich af of dit wel een goed idee is. Martin Brundle vindt het een opvallende zaak en hij stelt dat Oscar Piastri geen interesse heeft in de titelkansen van zijn teamgenoot Lando Norris.

Het team van McLaren weigert een nummer 1-coureur aan te wijzen. Ze vinden dat nog niet nodig, maar ze vragen wel van hun coureurs om eerlijk met elkaar te vechten. McLaren liet hun coureurs tijdens de Italiaanse Grand Prix weten dat ze zich aan de 'papaja regels' moesten houden. In de eerste ronde van de race haalde Piastri zijn teamgenoot Norris in met een gewaagde inhaalactie.

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle genoot van de lef van Piastri en de situatie bij McLaren. In zijn column voor Sky Sports spreekt Brundle zich uit: "Piastri heeft overduidelijk geen interesse in de titelkansen van Norris in de strijd met Max Verstappen. Dat hebben we in Hongarije al gezien, toen hij in de eerste bocht al stevig de leiding in handen nam. De racer in mij bewondert deze houding. Dat is waarom Piastri kampioenschappen heeft gewonnen en in een racewinnende wagen is beland. Het laatste wat hem enthousiast zal maken, is dat Norris in dezelfde auto wereldkampioen wordt. Hij heeft hier en daar al geholpen, maar die racersmentaliteit en killerinstinct zijn allemaal belangrijk."