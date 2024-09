Horner spreekt van cruciale weken: "Kan snel weer terug kantelen"

De problemen bij Red Bull Racing zijn momenteel zeer groot. De Oostenrijkse renstal is niet langer oppermachtig in de Formule 1, en daar balen ze enorm van. Teambaas Christian Horner is van mening dat ze de problemen nu volledig moeten begrijpen en dat de komende weken cruciaal worden.

In Monza zakte Red Bull weer door het spreekwoordelijke ijs. De Oostenrijkse renstal kon de concurrentie niet bijhouden en Max Verstappen en Sergio Perez kwamen niet verder dan de zesde en de achtste plaats. De teleurstelling was groot, en bij Red Bull zochten ze naar antwoorden. Verstappen was zwaar gefrustreerd en hij eist dat er verandering gaat komen. Hij stelde dat de RB20 is veranderd in een soort 'monster'.

Oplossingen

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft goede hoop dat de problemen snel worden opgelost. De Britse teambaas sprak zich na afloop van de rampzalige race in Monza uit bij Motorsport.com: "Het belangrijkste is nu dat we het probleem volledig begrijpen. Vervolgens zijn er een aantal oplossingen die we kunnen introduceren. Die lossen misschien het probleem niet helemaal op, maar ze zouden het wel deels kunnen wegnemen."

Cruciaal

Het Formule 1-circus gaat over twee weken weer verder in Azerbeidzjan, en Horner wil de tijd nuttig gaan gebruiken. Volgens hem wordt het een zeer belangrijke periode: "We hebben nu twee weken voordat we afreizen naar Bakoe en Singapore. Daarna is er een break tussen Singapore en Austin, waarin we gewoon mogen doorwerken. Deze periode wordt dus cruciaal. De situatie is snel gekanteld, en dat is iets wat we nog niet eerder hebben meegemaakt. Maar het feit dat het zo snel kan kantelen, betekent ook dat heel snel weer kan terug kantelen. Daar richten we onze aandacht op."