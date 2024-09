Berger hoopt dat alarmbellen afgaan bij Red Bull

Red Bull Racing is niet langer het snelste team in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft veel problemen en ze kunnen de concurrentie niet meer bijhouden. Gerhard Berger zag Red Bull worstelen in Monza en hij stelt dat alle alarmbellen af moeten gaan.

Red Bull begon het seizoen als het sterkste team, maar al snel vielen ze terug. De teams van McLaren, Mercedes en Ferrari reden het gat dicht. In de afgelopen races is het gat verdwenen en is Red Bull ingehaald. McLaren en Ferrari zijn momenteel sneller en ook Mercedes zit regelmatig voor Red Bull. In Monza waren de problemen zeer groot en dat zorgde voor onvrede bij Max Verstappen. Hij wil dat Red Bull snel gaat zoeken naar oplossingen.

Alarmbellen

Oud-coureur Gerhard Berger begrijpt de frustratie van Verstappen. De Oostenrijker was aanwezig in Monza en hij sprak zich uit over de prestaties van Red Bull bij de Duitse tak van Sky Sports: "Max is nog steeds een bijzonder figuur in deze business. Meestal haalt hij de kolen wel uit het vuur, maar zelfs hij kan op dit moment niet veel doen. Als Verstappen er, zeker in Nederland, niet meer in slaagt om de eer te redden, dan moeten alle alarmbellen gaan rinkelen. Ze hebben gewoon aanpassingen nodig die werken."

Onrust

Berger denkt dat de onrust binnen Red Bull invloed heeft op de prestaties van het team. Er waren in de afgelopen maanden veel schandalen en meerdere kopstukken trokken de deur achter zich dicht: "Je kunt heel duidelijk zeggen dat al het gekibbel binnen het team van Red Bull van de afgelopen maanden natuurlijk zijn sporen heeft nagelaten. Het superieure pakket is tegenwoordig niet langer een superieur pakket, maar misschien is het wel goed genoeg voor de tweede of de derde plaats."