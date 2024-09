Ook Ferrari twijfelt over voorvleugels Mercedes en McLaren

In Monza ging het afgelopen weekend weer over meebuigende voorvleugels. Er werd vooral gewezen naar de voorvleugels van Mercedes en McLaren. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur wil er nu niet te veel over zeggen en hij wil gesprekken gaan voeren met de FIA.

In de afgelopen weken ging het weer over meebuigende voorvleugels. De FIA introduceerde in België een nieuw testsysteem en dat zorgde direct weer voor meer vraagtekens. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner keek in Monza argwanend naar de voorvleugels van de concurrenten van Mercedes en McLaren. Hij stelde wel dat het een kwestie is voor de FIA, maar hij blijft de zaak wel op de voet volgen.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur werd in Monza ook gevraagd naar de buigende voorvleugels van de concurrentie. De Fransman lijkt de mening van Horner te delen, maar hij wilde niet te veel zeggen in gesprek met de internationale media: "Dit is een discussie die ik niet met jullie wil voeren. Ik ga erover praten met Nikolas Tombazis van de FIA. We moeten het besluit van de FIA echter ook respecteren, we moeten ook respecteren dat we de discussie voeren." Ook bij een tweede vraag over het onderwerp bleef Vasseur zwijgen: "Ik heb gezegd dat ik er niet over wil gaan praten. We moeten het intern met de FIA gaan afhandelen."