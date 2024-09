Horner geeft toe: "Titels staan onder druk"

Bij het team van Red Bull Racing gingen alle alarmbellen af na afloop van de Italiaanse Grand Prix. De race op het circuit van Monza verliep teleurstellend en ze zagen de concurrentie dichterbij komen in het wereldkampioenschap. Ook Christian Horner stelt nu dat de wereldtitels onder druk staan.

Red Bull gaat nog aan de leiding van beide wereldkampioenschappen. De concurrentie van McLaren begint echter steeds dichterbij te komen, het verschil in het constructeurskampioenschap is nog maar zeer klein. Max Verstappen kwam slechts als zesde over de streep en hij wil niet denken aan titelprolongatie. De concurrentie wordt immers steeds sneller en Red Bull kan niet meer mee vechten om de zeges.

Verstappen stelde eerder al dat de titels nu in gevaar komen. Ook Red Bull-teambaas Christian Horner deelt deze mening, zo stelt hij bij Motorsport.com: "Met de snelheid die we vandaag hebben laten zien, zullen beide kampioenschappen absoluut onder druk komen te staan. We zullen de situatie dus heel snel moeten zien te veranderen. We hebben heel duidelijk een groot probleem, en dat werd dit weekend nog maar eens duidelijk. We weten dat we dat moeten zien op te lossen, omdat we anders onder enorm druk komen te staan. We hadden vandaag de op drie na snelste auto. Dat is de realiteit. Als we beide wereldtitels willen winnen, zullen we de auto sneller moeten maken."