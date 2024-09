Verstappen woedend: "Hebben een monster van de auto gemaakt"

Max Verstappen zat in zak en as na afloop van de Italiaanse Grand Prix. Hij baalde van het resultaat en hij is niet blij met de huidige situatie bij Red Bull Racing. Hij vindt beide wereldtitels niet langer realistisch en hij stelt dat Red Bull een monster heeft gebouwd.

Verstappen voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, maar Lando Norris komt steeds dichterbij. In het constructeurskampioenschap zijn de verschillen nog kleiner. In Monza kon Red Bull weer geen vuist maken, en dat zorgde voor veel teleurstelling. Verstappen werd slechts zesde, en dat was niet het resultaat waar hij op had gehoopt. Na afloop was hij enorm kritisch op zijn team.

Verstappen wil momenteel niet denken aan een titelstrijd. Hij wil dat de problemen bij Red Bull worden opgelost, en hij spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Op dit moment zijn beide wereldtitels niet realistisch. Het maakt niet uit dat er nu twee stratencircuits aankomen. Zoals het nu gaat, zijn we overal slecht. We hebben veel verandering nodig. De auto is gewoon niet te besturen, we hebben enorme balansproblemen. Dat geldt niet alleen over één ronde, maar ook over een hele stint. Ik heb altijd gezegd dat ik graag had gezien dat Adrian Newey zou blijven. Maar daar gaat het niet om. Vorig jaar hadden we de dominantste auto en nu hebben we er een monster van gemaakt."