Norris teleurgesteld: "Ferrari reed gewoon een betere race"

Lando Norris leek vandaag de topfavoriet te zijn voor de zege in Monza. Hij kwam echter als derde over de lijn, en dat was een flinke domper voor de Brit. Norris sprak zich na afloop dan ook eerlijk en zeker ook teleurgesteld uit. Hij wist niet wat hij beter had kunnen doen.

Norris behield de leiding bij de start, maar na een paar bochten wist zijn teamgenoot Oscar Piastri hem te verschalken. Norris werd daarna ook ingehaald door Charles Leclerc. De Brit wist wel weer een paar plekjes goed te maken, maar Piastri bleef voor hem rijden. Aangezien Ferrari voor een eenstopstrategie koos, kon Norris ook Charles Leclerc niet passeren. De derde plaats werd zijn beloning.

Norris mocht in de race het gevecht aangaan met Piastri, maar dat kwam er niet van. De Australiër had hem bij de start al ingehaald en daar sprak Norris zich na afloop over uit voor de microfoon van interviewer van dienst Nico Rosberg: "Oscar verraste me toen hij mij inhaalde. Ik weet niet wat ik anders had kunnen doen. Als ik een meter later was geremd, dan was ik waarschijnlijk gecrasht. Het is iets waar we naar moeten kijken, maar Ferrari reed gewoon een betere race. Dat gold vooral voor Charles."