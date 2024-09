Piastri in zak en as: "Dit doet heel veel pijn"

Geruime tijd leek het erop dat Oscar Piastri de Italiaanse Grand Prix ging winnen. De Australiër pakte de leiding bij de start, leek te profiteren van een goede strategie, maar werd toch verslagen door Charles Leclerc. Piastri gaf eerlijk toe dat het hem pijn deed.

Piastri pakte in de eerste ronde de koppositie. Hij haalde zijn teamgenoot Lando Norris in, en hij wist daarna zijn concurrenten achter zich te houden. Toen hij voor de tweede keer een pitstop ging maken, leek het een kwestie van tijd te zijn voordat de Ferrari's naar binnen zouden komen. Dat gebeurde echter niet, waardoor Piastri de aanval moest openen. Zijn achterstand op Charles Leclerc was echter te groot.

Piastri baalde van het feit dat hij niet had gewonnen. McLaren maakte wederom de verkeerde tactische keuze, en dat zorgde voor teleurstelling. Hij was goud eerlijk toen hij zich uitsprak bij interviewer van dienst Nico Rosberg: "Dit doet pijn. Ik ga niet liegen, dit doen gewoon veel pijn. Ik heb vandaag veel dingen goed gedaan. Er waren veel strategische vraagtekens bij het ingaan van de race. Vanuit onze positie leek de eenstopper een risicovolle call, maar uiteindelijk bleek dat wel de juiste keuze te zijn. We zijn blij met de pace en mijn race. Maar als je tweede wordt, doet dat pijn."