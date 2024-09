Leclerc laat Monza juichen: "Dit voelt zo speciaal!"

Charles Leclerc kroonde zich vandaag tot de koning van Monza. De Ferrari-coureur reed een ijzersterke race, koos voor een gewaagde eenstopper en won de thuisrace van zijn team. Na afloop van de race was Leclerc enorm trots op zichzelf en zijn team.

Leclerc reed een sterke race op het circuit van Monza. De Monegask maakte geen fout, en hij profiteerde van het feit dat Ferrari koos voor een gewaagde eenstopper. Door deze strategie kreeg Leclerc de koppositie in zijn schoot geworpen, maar moest hij de jagende Oscar Piastri wel achter zich houden. Hij wist dit klusje te klaren, en dat leidde tot een volksfeest. Leclerc werd toegejuicht door de Tifosi, en hij was blijer dan ooit.

Na afloop van de race nam Leclerc de tijd om een feestje te vieren. Hij knuffelde zijn teamgenoten, zwaaide naar de fans en nam de felicitaties van zijn concullega's in ontvangst. Hij sprak zich daarna uit bij interviewer van dienst Nico Rosberg: "Dit is een geweldig gevoel. Ik dacht dat voor de tweede keer hier winnen niet zo speciaal zou voelen als de eerste keer, maar de emoties in de laatste paar rondjes waren hetzelfde. Ik wil elk jaar winnen in Monza en Monaco, en dat is dit jaar gelukt. Het voelt echt zo speciaal."