Marko maakt zich zorgen: "Situatie begint ernstig te worden"

Bij het team van Red Bull Racing gingen na afloop van de kwalificatie alle alarmbellen af. De prestaties waren niet goed genoeg, en ze willen snel verbetering zien. Ook teamadviseur Helmut Marko erkent nu dat de situatie bij Red Bull ernstig begint te worden.

Red Bull hoopte in de kwalificatie op het circuit van Monza mee te kunnen vechten om de pole position. Ze kwamen echter van een koude kermis thuis, want ze hadden een enorme achterstand op de teams van Mercedes, Ferrari en McLaren. Max Verstappen en Sergio Perez moesten het doen met de zevende en de achtste tijd. Verstappens achterstand op de poletijd van Lando Norris was 0,695 seconden.

Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt zich momenteel zeer veel zorgen. De Oostenrijker spreekt zich fel uit in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports: "We moeten het moment vinden waarop we de verkeerde afslag hebben genomen. Dan moet je naar Miami kijken. Toen waren we namelijk nog dominant. De races die Max daarna heeft gewonnen, won hij dankzij zijn kwaliteiten. Maar met de complexiteit van deze auto's wordt dat heel erg moeilijk. Godzijdank hebben we richting de Grand Prix van Azerbeidzjan wat tijd, want nu was het praktisch onmogelijk om iets door te voeren. Maar de situatie begint ernstig te worden."