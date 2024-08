Hamilton woedend na mislukte kwalificatie

De verschillen in de kwalificatie in Monza waren klein. Lando Norris pakte de pole position, maar meerdere coureurs aasden op deze positie. Lewis Hamilton stelt dat hij een goede kans had, maar dat het mis ging. Na afloop was hij dan ook enorm boos en teleurgesteld.

Het team van Mercedes oogde zeer sterk in Monza. De bolides van George Russell en Lewis Hamilton zagen er snel uit, maar uiteindelijk werden ze verslagen door de McLarens. Russell noteerde de derde tijd, maar zijn teamgenoot Lewis Hamilton kon zich niet mengen in de strijd om de pole position. De zevenvoudig wereldkampioen moest genoegen nemen met de zesde tijd, met een achterstand van 0,186 seconden op de poletijd van Norris.

Hamilton baalde enorm van zijn resultaat. De zevenvoudig wereldkampioen zat in zak en as en hij sprak zich vol frustratie uit bij Sky Sports: "Ik ben woest. Ik ben echt woedend. Ik had de pole kunnen pakken, of tenminste op de eerste startrij kunnen staan. Ik kreeg het gewoon niet voor elkaar. In verloor anderhalve tienden in bocht één en daarna ook nog een tiende in de laatste bocht. Ik kan hiervoor alleen maar naar mezelf wijzen. De kwalificatie is nu mijn zwakte en ik snap het niet. Ik blijf het wel gewoon proberen. Ik sla mezelf echt voor mijn kop, maar ik moet stappen voorwaarts zetten. We hebben een goede racewagen en het team heeft geweldig werkt geleverd. De auto voelde goed aan en het team verdient beter. Misschien kan Kimi ze die prestaties geven."