Marko tevreden, maar wijst naar problemen met graining

Het team van Red Bull Racing kende een vrij aardige vrijdag in Monza. Max Verstappen was tevreden, en dat gold ook voor teamadviseur Helmut Marko. De Oostenrijker heeft veel vertrouwen in een goede afloop, maar hij wijst wel naar een probleem met graining.

Verstappen noteerde in de eerste vrije training in Italië de snelste tijd. In de tweede vrije training maakte hij een foutje in Parabolica en werd hij gehinderd door de crash van Kevin Magnussen. Hierdoor kon hij geen snelle tijden noteren, en focuste hij zich vooral op de longruns. Daar zag men bij Red Bull bemoedigende signalen, maar er waren ook zaken waar ze iets minder tevreden over waren.

In het bloedhete Monza wees teamadviseur Helmut Marko namelijk naar een aantal zaken met de banden. De Oostenrijker legde de problemen uit aan Motorsport.com: "We moeten nog wel de graining oplossen, maar het ziet er veel beter uit dan in Zandvoort. Of we een betere balans hebben gevonden dan vorige week? Absoluut! Na de eerste vrije training is het trouwens ook nog wat beter geworden op dat gebied, alleen hebben we nog wel die graining. Als die graining vrij radicaal is, dan valt onze auto weer terug in het oude patroon van over- en onderstuur."